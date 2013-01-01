ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На Южном Урале открыли первый завод по выпуску сжиженного природного газа по Программе развития рынка газомоторного топлива, нацеленной на улучшение экологической ситуации в регионах России. В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов: российский рынок магнезита теперь полностью независим от импорта!
В Центральном Черноземье и на Крайнем Севере стартовало строительство крупнейших птицеводческих и животноводческих комплексов.
Разработчики медицинской аппаратуры, военной техники и машин для ликвидации ЧС совершили прорыв в технологиях.
- В Крыму официально открыли всю трассу «Таврида», по которой в числе первых проехал Владимир Путин
- В Ленобласти построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды
- В Туле создали приборы для реанимации и реабилитации при пересадке органов, не имеющие аналогов в РФ
- В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов
- В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта
- На Ямале добыта первая нефть в северной части одного из самых крупных месторождений Арктики
- В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗа, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса
- В Воронежской области начали строить крупнейший в России утино-индюшиный мегакомплекс
- В Пензенской области разработчики совершили прорыв в управлении боевыми роботами на основе нейросетей
- В Курганской области машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях
Кроме того, в Поморье стартовало строительство крупнейшей на Крайнем Севере роботизированной молочной мегафермы, а в Ивановской области начали возрождать крупнейшее в РФ промышленное производство технической конопли. В Подмосковье решили проблему пробок, открыв новый путепровод с проездом до шоссе за 5 минут, а в Астраханской области судостроители спустили на воду первый танкер-химовоз собственной конструкции.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
|28 Авг:
|28 Авг:
|28 Авг:
|27 Авг:
|27 Авг:
|27 Авг:
|27 Авг:
|26 Авг:
|26 Авг: