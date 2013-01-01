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ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы?

Авг 28
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы?


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Знаковые для страны события состоялись на прошедшей неделе: в Крыму запустили движение по всем построенным участкам главной трассы полуострова «Таврида», в Ленинградской области построили новый зимовочный комплекс для замены 62-летней инфраструктуры антарктической станции «Восток».

На Южном Урале открыли первый завод по выпуску сжиженного природного газа по Программе развития рынка газомоторного топлива, нацеленной на улучшение экологической ситуации в регионах России. В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов: российский рынок магнезита теперь полностью независим от импорта!

В Центральном Черноземье и на Крайнем Севере стартовало строительство крупнейших птицеводческих и животноводческих комплексов.

Разработчики медицинской аппаратуры, военной техники и машин для ликвидации ЧС совершили прорыв в технологиях.

  1. В Крыму официально открыли всю трассу «Таврида», по которой в числе первых проехал Владимир Путин

  2. В Ленобласти построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды

  3. В Туле создали приборы для реанимации и реабилитации при пересадке органов, не имеющие аналогов в РФ

  4. В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов

  5. В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта

  6. На Ямале добыта первая нефть в северной части одного из самых крупных месторождений Арктики

  7. В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗа, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса

  8. В Воронежской области начали строить крупнейший в России утино-индюшиный мегакомплекс

  9. В Пензенской области разработчики совершили прорыв в управлении боевыми роботами на основе нейросетей

  10. В Курганской области машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях

Кроме того, в Поморье стартовало строительство крупнейшей на Крайнем Севере роботизированной молочной мегафермы, а в Ивановской области начали возрождать крупнейшее в РФ промышленное производство технической конопли. В Подмосковье решили проблему пробок, открыв новый путепровод с проездом до шоссе за 5 минут, а в Астраханской области судостроители спустили на воду первый танкер-химовоз собственной конструкции.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»

 



 
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