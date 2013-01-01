ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Знаковые для страны события состоялись на прошедшей неделе: в Крыму запустили движение по всем построенным участкам главной трассы полуострова «Таврида», в Ленинградской области построили новый зимовочный комплекс для замены 62-летней инфраструктуры антарктической станции «Восток».

На Южном Урале открыли первый завод по выпуску сжиженного природного газа по Программе развития рынка газомоторного топлива, нацеленной на улучшение экологической ситуации в регионах России. В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов: российский рынок магнезита теперь полностью независим от импорта!

В Центральном Черноземье и на Крайнем Севере стартовало строительство крупнейших птицеводческих и животноводческих комплексов.

Разработчики медицинской аппаратуры, военной техники и машин для ликвидации ЧС совершили прорыв в технологиях.

Кроме того, в Поморье стартовало строительство крупнейшей на Крайнем Севере роботизированной молочной мегафермы, а в Ивановской области начали возрождать крупнейшее в РФ промышленное производство технической конопли. В Подмосковье решили проблему пробок, открыв новый путепровод с проездом до шоссе за 5 минут, а в Астраханской области судостроители спустили на воду первый танкер-химовоз собственной конструкции.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»