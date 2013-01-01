В Воронежской области начали строить крупнейший в России утино-индюшиный мегакомплекс



Сотни новых рабочих мест и подъем экономики Центрального Черноземья даст реализация крупного инвестиционного проекта по производству и переработке мяса утки и индейки, которая началась в Рамонском районе Воронежской области. Объем инвестиций в первую очередь строительства завода вблизи села Каверье — 1,7 млрд рублей. В 2021 году вложения составят 3,5 млрд, в 2022-м — 2,5 млрд рублей. Уже в этом году на производстве создадут 100 рабочих мест для жителей района.

На строительной площадке в Каверье площадь участка составляет 250 га. Сейчас здесь начали строить цех убоя и глубокой переработки мяса с очистными сооружениями, площадки для откорма уток, цех по производству комбикормов.

Планируется приступить к производству продукции уже в декабре 2020 года. Ежегодно здесь будут выпускать более 7 тыс. тонн продукции 36 наименований. В ассортименте - консервированные паштеты, мясо утки и индейки в собственном соку и другие новинки.

Кроме того, агрохолдинг «Рамонская индейка» планирует наладить выпуск органических высококачественных продуктов детского питания из мяса птицы. Их стоимость будет доступнее, чем импортных.

Воронежская область, Центральный федеральный округ