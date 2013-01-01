Пензенские разработчики совершили прорыв в управлении боевыми роботами на основе нейросетей
Пензенское АО «Радиозавод» (структура «Росэлектроники» ГК «Ростех») разработало автоматизированную интеллектуальную систему управления группами боевых роботов на основе нейросетей, которую продемонстрировали в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020». Применение ноу-хау позволит повысить эффективность боевых систем более чем в три раза за счет минимизации участия человека в процессе управления.
Это стало возможным благодаря специальным математическим моделям с внедрением элементов искусственного интеллекта.
Новая автоматизированная система управления роботами может применяться при оснащении Вооруженных Сил РФ и других силовых ведомств. Кроме того, разработка может использоваться в интересах МЧС для управления робототехническими комплексами пожаротушения.
Также алгоритмы, заложенные в основу системы, в перспективе позволят управлять беспилотным транспортом и роботизированной сельскохозяйственной техникой.
Пензенская область, Приволжский федеральный округ
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