Пензенские разработчики совершили прорыв в управлении боевыми роботами на основе нейросетей



Пензенское АО «Радиозавод» (структура «Росэлектроники» ГК «Ростех») разработало автоматизированную интеллектуальную систему управления группами боевых роботов на основе нейросетей, которую продемонстрировали в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020». Применение ноу-хау позволит повысить эффективность боевых систем более чем в три раза за счет минимизации участия человека в процессе управления.

Программное обеспечение, созданное специалистами, позволяет максимально автоматизировать процесс ликвидации целей с помощью средств разведки – спутников, беспилотных летательных аппаратов или радиолокационных станций. Данные о цели сразу же поступают в мобильный пункт управления. После этого нейросеть занимается обработкой полученных сведений, чтобы затем дать команду средствам поражения: ракетным, реактивным или артиллерийским робототехническим комплексам.

Это стало возможным благодаря специальным математическим моделям с внедрением элементов искусственного интеллекта.

Новая автоматизированная система управления роботами может применяться при оснащении Вооруженных Сил РФ и других силовых ведомств. Кроме того, разработка может использоваться в интересах МЧС для управления робототехническими комплексами пожаротушения.

Также алгоритмы, заложенные в основу системы, в перспективе позволят управлять беспилотным транспортом и роботизированной сельскохозяйственной техникой.

Пензенская область, Приволжский федеральный округ