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На Ямале начали полномасштабное освоение северной части одного из самых крупных месторождений нефти

Авг 25
Москва Центральный федеральный округ
На Ямале начали полномасштабное освоение северной части одного из самых крупных месторождений нефти


В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа «Газпром нефть» приступила к разработке северной части Новопортовского месторождения — одного из центров нефтедобычи в Арктике. Извлекаемые запасы северной части месторождения превышают 27,8 млн тонн нефти и 28,5 млн кубометров газа. Инвестиции компании в развитие нового участка составят 86 млрд рублей.

Основной сложностью при разработке северной части является ее удаленность от основной инфраструктуры месторождения. Для обеспечения электроэнергией нового участка компания завершает строительство цифровой подстанции «Север».

Для добычи нефти на севере Новопортовского месторождения будет построено 10 кустовых площадок, сформированных высокотехнологичными скважинами. На первой скважине, длиной 3, 4 тыс. метров горизонтальным участком протяженностью около 1 км, уже добыта первая нефть.

Новопортовское месторождение — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал. Оно расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры.

Круглогодичная отгрузка углеводородов осуществляется с помощью нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» в Обской губе. Новопортовская нефть по своим свойствам относится к категории легких, c низким содержанием серы (около 0,1%).

Ямало-Ненецкий автономный округ



 
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