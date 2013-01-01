На Ямале начали полномасштабное освоение северной части одного из самых крупных месторождений нефти
В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа «Газпром нефть» приступила к разработке северной части Новопортовского месторождения — одного из центров нефтедобычи в Арктике. Извлекаемые запасы северной части месторождения превышают 27,8 млн тонн нефти и 28,5 млн кубометров газа. Инвестиции компании в развитие нового участка составят 86 млрд рублей.
Для добычи нефти на севере Новопортовского месторождения будет построено 10 кустовых площадок, сформированных высокотехнологичными скважинами. На первой скважине, длиной 3, 4 тыс. метров горизонтальным участком протяженностью около 1 км, уже добыта первая нефть.
Новопортовское месторождение — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал. Оно расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры.
Круглогодичная отгрузка углеводородов осуществляется с помощью нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» в Обской губе. Новопортовская нефть по своим свойствам относится к категории легких, c низким содержанием серы (около 0,1%).
Ямало-Ненецкий автономный округ
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