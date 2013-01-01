В Крыму официально открыли всю трассу «Таврида», по которой в числе первых проехал Владимир Путин
В Крыму официально запустили движение по всем семи этапам новой трассы «Таврида», которая соединяет Керчь с Севастополем. Президент РФ Владимир Путин лично проехал за рулем автомобиля по пятому этапу «Тавриды», идущему в обход Симферополя. Глава государства отметил, что развитие транспортной инфраструктуры для Крыма «также важно, как энергетика, как вода». Строительство главной автодороги общей протяженностью свыше 250 км велось с 2017 года, стоимость проекта превысила 150 млрд рублей.
Четырехполосная автодорога первой технической категории «Таврида» будет полностью построена к концу 2023 года. Полотно трассы пройдет в объезд крупных городов, для попадания в которые будут построены съезды. Пешеходы смогут пересечь «Тавриду» через специальные наземные переходы.
Проект предусматривает 95 мостов и путепроводов, 18 транспортных развязок, 30 надземных пешеходных переходов с лифтами. Также по предложению Владимира Путина будут построены ответвления дороги, ведущие к побережью.
Проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Расчетная нагрузка «Тавриды» – 40 тысяч автомобилей в день.
К следующему туристическому сезону допустимая скорость на трассе будет увеличена с 90 до 110 км/час. Кроме того, в будущем году трасса «Таврида» получит статус федеральной.
Республика Крым, Южный федеральный округ
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