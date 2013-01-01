В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов



В г. Сатка Челябинской области запустили первую очередь уникального и единственного в России производства магнезиальных огнеупорных материалов премиальной линейки «Русский Магнезит». На предприятии появилось 136 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Объем инвестиций превысил 6,5 млрд рублей. Комплекс создан в рамках глобального технического перевооружения производства с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей. Полномасштабный запуск состоится в 2021 году.

Полностью автоматизированное производство представлено современными комплексами по добыче сырья, выпуску высококачественных передельных и конечных продуктов.

В рамках создания комплекса по добыче сырья ведется строительство шахты «Магнезитовая». В 2020 году ведутся подготовительные выработки, закончено бурение скважин подачи закладочной смеси в выработанное пространство.

Завершено строительство помольно-смесительного отделения. Планируется увеличение объемов добычи сырого магнезита до 1,6 млн тонн в год.

Также идет разработка месторождения «Ельничное» с целью увеличения добычи магнезита на 200 тысяч тонн в год.

При этом развивается технология рентгено-трансмиссионного обогащения магнезита, которая позволит увеличить объемы сырья и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Предусмотрена переработка и рекультивация породных отвалов.

Продуктовая линейка «Русский Магнезит» широко востребована в базовых отраслях промышленности, обеспечивает процесс импортозамещения и качественного роста отечественной экономики.

Как пояснил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, «мы до сих импортируем значительный объем легированных сталей, и современное производство нержавеющих сталей сегодня одна из задач государственного уровня».

Новые огнеупорные продукты - это хромитопериклазовые изделия для цветной и черной металлургии, в том числе для установок вакуумирования стали, которые служат для производства легированной стали.

Премиальная линейка «Русский Магнезит» охватывает весь спектр огнеупорных материалов высокого качества, которые позволяют полностью закрыть потребности российского рынка.

Челябинская область, Уральский федеральный округ