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В Поморье стартовало строительство крупнейшего на Крайнем Севере молочно-товарного комплекса

Авг 26
Москва Центральный федеральный округ
В Поморье стартовало строительство крупнейшего на Крайнем Севере молочно-товарного комплекса


В Архангельской области началась реализация нового инвестпроекта по строительству молочно-товарного комплекса на 3,3 тыс. голов КРС. Несмотря на колоссальный труд в условиях Крайнего Севера, Устьянская молочная компания (УМК) планирует построить в регионе уже четвертый животноводческий комплекс. Выращивать молодняк будут в деревне Черновская. Вложения сельхозпредприятия в свои проекты уже составили более миллиарда рублей. Теперь УМК получит инвестиционный кредит в размере 2,5 млрд рублей.

Реализация проекта по строительству одного из крупнейших в Поморье молочно-товарного комплекса позволит организовать автоматизированное высокотехнологичное производство молока и достичь показателей порядка 39 тыс. тонн высококачественного молока в год.

Самое главное – удастся обеспечить рабочими местами жителей Устьянского района и обеспечить население экологически чистой и качественной молочной продукцией.

Архангельская область сегодня занимает пятое место в России по надоям молока, опережая среднестатистические показатели по стране. Регион участвует в федеральной программе комплексного развития сельских территорий.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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