В Ленобласти построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды
В Ленинградской области, на площадке «Опытного завода строительных конструкций» в Гатчине завершено создание нового зимовочного комплекса антарктической станции «Восток». Это единственное в России предприятие, которое имеет опыт изготовления таких комплексов. Новое сооружение заменит построенную 62 года назад инфраструктуру действующей станции «Восток». Событие посвящено 200-летию открытия Южного полярного материка русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым в 1820 году.
В модуле смогут проживать 35 полярников в сезонный период и 15 человек — в зимовочный. Предусмотрен двухлетний запас топлива и продуктов.
В ближайшее время комплекс будет полностью демонтирован, упакован и направлен в порт для погрузки и доставки в Антарктиду. Улучшенные условия полярной станции позволят России значительно укрепить свои позиции на самом южном континенте Земли и стать основой для дальнейших исследований российских ученых.
Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ
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