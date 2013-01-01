Курганские машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях



Проблема эффективной и безопасной для людей ликвидации ЧС, прежде всего, лесных пожаров решена! На «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех) произвели уникальную роботизированную машину пожаротушения «Пионер», предназначенную для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных местах и в тяжелых климатических условиях. Управление движением и противопожарным оборудованием может осуществляться дистанционно, без присутствия механика-водителя в кабине.

Программное обеспечение «Пионера» совместимо с различными операционными системами. Его разработали специалисты ВНИИ «Сигнал» (Владимирская область).

В состав комплекса входят: роботизированная пожарная машина ПМ-160, мобильный пункт дистанционного управления на базе шасси УАЗ 3909, который позволяет управлять работой машины на расстоянии до 1000 метров. С расстояния до 100 метров управлять также можно с использованием клавиатуры или сенсорного экрана ноутбука или планшета.

Оператор может дистанционно управлять шасси, навесным оборудованием и противопожарными агрегатами. Запаса топлива машины достаточно для автономной работы в течение10 часов без дозаправки.

Курганская область, Уральский федеральный округ