В Астраханской области судостроители спустили на воду первый танкер-химовоз собственной конструкции



В Наримановском районе Астраханской области на производственной площадке «Южного центра судостроения и судоремонта» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) прошла торжественная церемония спуска на воду первого из двух танкеров-химовозов проекта 00216М «ПортНьюс». Судно с качественно новыми решениями спроектировано внутри корпорации. На возрожденных астраханских верфях работает более пяти тысяч человек.

Судно нового проекта будет использоваться для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов, патоки, а также вредных жидких веществ, в том числе, требующих подогрева до температуры 60 градусов С. В одном рейсе могут перевозиться три сорта груза.

На центральном стапеле завода проведен комплекс работ: формирование корпуса и надстройки судна, монтаж основного оборудования, а также систем, обеспечивающих безопасный спуск на воду и достройку танкера-химовоза на плаву.

После достройки химовоз пройдёт швартовные и ходовые испытания в море. В портфеле заказов астраханских корабелов еще несколько крупных судов.

•В «Южный центр судостроения и судоремонта» в составе Объединенной судостроительной корпорации с февраля 2020 года входят Новороссийский, Криушинский и Туапсинский судостроительно-судоремонтные заводы, а также «Астраханские верфи имени Карла Маркса» и судостроительный завод «Лотос».

Астраханская область, Южный федеральный округ