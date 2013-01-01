В Подмосковье решили проблему пробок, открыв новый путепровод с проездом до шоссе за 5 минут



В подмосковной Истре запустили движение по новому путепроводу через железную дорогу станции Дедовск. Двухлетняя стройка, в которую вложили 1,4 млрд рублей, завершена. Тем самым решена проблема с пробками на старом переезде. Благодаря новой дороге жители Дедовска смогут добираться из центра города до Волоколамского шоссе за пять минут.

Двухполосный путепровод построили над путями Рижского направления. Он вошел в состав развязки с кольцевым пересечением вблизи трех крупных улиц.

Протяженность дороги — 2,2 км, включая длину путепровода. Ширина искусственного сооружения — 16,2 метра. Скорость движения на участке – 70 км в час.

Созданная дорога будет пропускать по 14 тысяч машин в сутки и обеспечит бесперебойное и безопасное сообщение между частями города, в том числе для проезда экстренных служб.

Перед запуском путепровода он прошёл испытания на прочность. По нему проехало пять грузовиков весом по 150 тонн.

Московская область, Центральный федеральный округ