В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта



Знаковое для Южного Урала событие состоялось в Магнитогорске. Открытие первого завода по выпуску сжиженного природного газа, на 95% оснащенного оборудованием отечественного производства, ускорит перевод грузового и общественного транспорта на газомоторное топливо. Это решит проблему улучшения экологии в городах региона. Предприятие «НОВАТЭК-Челябинск» строилось с 2018 года силами только российских специалистов. Созданы новые рабочие места, предусмотрено развитие социальной сферы и спорта для заводчан.

Территория нового предприятия занимает 5 гектаров, на ней расположены площадки для хранения газа и специальное оборудование. Установлено более 550 тонн технологического оснащения.

Специалисты смонтировали четыре емкости для хранения газа – каждая по 38 тонн, противопожарные резервуары, установки для очистки и осушки продукции, трубопроводы и др.

Ежегодно завод будет производить 40 тысяч тонн природного сжиженного газа. Проектная мощность предприятия – 5000 кг/час.

Проект реализован в рамках правительственной Программы развития рынка газомоторного топлива с целью улучшения экологической ситуации в РФ, которая предусматривает перевод крупного транспорта на использование СПГ-топлива. До 2024 года 27 регионов страны участвуют в создании необходимой инфраструктуры – новых криозаправок для сжиженного метана.

Челябинская область одной из первых в России перейдет на экологичный и экономичный транспорт.

Челябинская область, Уральский федеральный округ