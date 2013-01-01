Премьерный показ фильма «Национальные парки России. Лосиный остров» состоялся в Москве



В Москве прошел премьерный показ первого фильма из нового медиацикла «Национальные парки России». В серии фильмов авторы работ поднимут вопросы экологии, повышения экокультуры граждан, а также раскроют проблематику взаимодействия естественной природы с искусственной городской средой.

Авторами проекта являются знаменитый путешественник Федор Конюхов и кинодокументалист Владимир Зайцев. Партнером проекта выступил Росзаповедцентр Минприроды России. Первый из серии фильмов «Национальные парки России. Лосиный остров», произведен АНО «Лаборатория Федора Конюхова» при поддержке Фонда президентских грантов, призван раскрыть ценность взаимодействия природы и человека.

Участники премьерного показа высоко оценили работу авторов. Согласно данным Минприроды, фильм получил много положительных отзывов. Зрители особо отмечали доступность вложенной в картину информации и удачные форму и содержание представленной их вниманию картины.

Авторы планируют выпустить вторую часть фильма, используя большой объем собранного материала, который не вошел в первую часть картины. Второй фильм планируется посвятить развитию национального парка «Лосиный остров», подробному и интересному рассказу о его туристических маршрутах и эколого-просветительской работе.

Но это не единственные планы авторов амбициозного проекта. В текущем году команда планирует продолжить съемки, которые пройдут в Красноярске, Сочинском национальном парке и других местах, где дикая природа и большие города существуют в гармонии.

В настоящее время в России, согласно данным Росинфостат, существует 56 национальных парков. Первыми из них считаются национальный парк «Лосиный остров» и Сочинский национальный парк. Они приняли первых посетителей еще в 1983 году.

Национальный парк «Лосиный остров» является лесным массивом, расположенным на территории Москвы и Московской области. Это крупнейший лесной массив в Москве и крупнейший среди лесов, расположенных в черте городов. Лосиный Остров известен с 1406 года. Земли леса с давних времен служили охотничьими угодьями для русских князей и царей. А в 1564 году здесь охотился на медведей Иван Грозный.

Сочинский национальный парк образован в целях сохранения уникальных природных комплексов Черноморского побережья Кавказа. Он предназначается для использования в природоохранных, рекреационных, просветительных и научных целях. В парке, помимо прочего, реализуется программа по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда в дикой среде. А в 2013 году в парке, впервые в России, у пары леопардов в неволе появилось потомство.