В Ивановской области начали возрождать крупнейшее в РФ промышленное производство технической конопли



В Южском районе Ивановской области компания-инвестор «Смарт Хемп» реализует крупный проект по строительству завода первичной переработки пеньковолокна из технической конопли. Объем капиталовложений оценивается в 2,5 млрд рублей. На новом производстве, которое будет полностью автоматизированным, организуют 50 высокооплачивыемых рабочих мест. Строительные работы начнутся уже в сентябре, а сейчас в двух районах области завершается уборка сырья для нового производства.

В 2020 году в Палехском и Лухском районах засеяно по 600 га технической конопли. На следующий год компания планирует увеличить площади посевов для собственной переработки до 5 тысяч га.

На первоначальном этапе приходится возрождать не только забытые в России технологии выращивания технической конопли, но и её уборки.

Специально для уборки волокнистого сырья совместно с компанией «Ростсельмаш» изготовлен опытный образец кормоуборочного комбайна с роторной жаткой, в конструкцию которого внесены изменения для технической конопли, которая чрезвычайно сложна для уборки.

В производственной цепочке будут задействованы небольшие сельхозпроизводители, фермеры, которые также частично займутся выращиванием этой технической культуры.

Проект направлен на организацию крупнейшего в России промышленного производства продукции из выращенной в регионе технической конопли для легкой промышленности.

Уже есть договоренности о поставках с крупнейшими текстильными предприятиями региона. Идёт отработка новых технологий, в частности, по использованию пеньковолокна в производстве вместе с хлопком. При тех же характеристиках и цене такая ткань получается более долговечной и приобретает бактерицидные свойства.

По оценкам экспертов, у проекта хорошие экспортные перспективы в части поставок волокна и продуктов переработки в страны Европы.

Ивановская область, Центральный федеральный округ