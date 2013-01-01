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В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗ, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса

Авг 26
Москва Центральный федеральный округ
В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗ, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса


Новый мировой рекорд в ручной буксировке карьерных самосвалов установили на торжественном открытии центра технической поддержки белорусского холдинга ОАО «БелАЗ» в моногороде Белово Кемеровской области. В глубинке Кузбасса появилось предприятие, которое станет самым крупным в мире среди сервисной инфраструктуры компании по размерам и оснащению. Общий объем инвестиций в проект составил 1 млрд рублей. Около 300 человек получили высокооплачиваемую работу!

Общая площадь нового комплекса — 21 гектар, площадь зданий — около 15 тыс. кв. метров. На территории построено три корпуса: административный, логистический и производственный.

Центр расположен в непосредственной близости от главной транспортной магистрали Кузбасса, соединяющей два крупнейших города региона — Кемерово и Новокузнецк. Подъезд транспорта будет осуществляться по новой технологической дороге, благодаря чему нагрузка на трассы общего пользования не увеличится.

Уникальность центра – в его оснащении полным комплектом спецоборудования для проведения капитальных и текущих ремонтов узлов и агрегатов карьерных самосвалов «БелАЗ» грузоподъемностью 30-450 тонн, а также ремонта гидравлических систем и электропривода.

В логистическом корпусе обеспечен запас всего ассортимента оригинальных запасных частей «БелАЗ» и комплектующих производства заводов-смежников. Это даст возможность производить ремонт самосвалов в кратчайшие сроки. Особое внимание уделяется созданию оптимальных условий хранения: соблюдению норм по вентиляции, температуре, влажности и др.

Специализированный комплекс будет обслуживать горнодобывающую технику не только кузбасских предприятий, куда поставляется большая доля БелАзов, но и для других регионов России и стран ближнего зарубежья.

*В ходе церемонии открытия в новом центре был установлен мировой рекорд в ручной буксировке карьерных самосвалов. Мастер спорта международного класса по борьбе самбо, рекордсмен мира по силовому экстриму в отдельных упражнениях Дмитрий Белайц побил рекорд Книги Гиннесса (ранее был зафиксирован ручной рывок 55-тонной машины). Дмитрий установил новый мировой рекорд, протащив 90-тонный «БелАЗ» на три метра.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ



 
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