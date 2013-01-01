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В Туле создали приборы для реанимации и реабилитации при пересадке органов, не имеющие аналогов в РФ

Авг 27
Москва Центральный федеральный округ
В Туле создали приборы для реанимации и реабилитации при пересадке органов, не имеющие аналогов в РФ


Пересадка донорских органов теперь станет доступнее, а реанимация при внезапной остановке сердца – эффективнее. В Туле НПО «Сплав» им. А.Н.Ганичева (входит в ГК Ростех) совместно со специалистами из Санкт-Петербурга разработали новейшие медицинские аппараты, аналогов которым сегодня в России не существует. Их внедрение позволит снизить смертность от острой дыхательной недостаточности и внезапной остановки сердца, а также решить одну из главных проблем трансплантологии — дефицит донорских органов.

Аппарат LifeStream HEPAR восстанавливает и поддерживает жизнеспособность донорских органов как в теле пациента, так и вне организма. Применение новой разработки позволит значительно увеличить количество органов, доступных для трансплантации.

В основе разработки – концепция перфузионной реабилитации донорских органов, когда возможно не только восстановление, но и поддержание жизнеспособности донорского органа после травматического переноса из одного тела в другое.

Повышенная выживаемость пересаженных органов достигается за счет применения центробежных насосов, автоматизированной инфузионной системы и т.д.

Второй комплекс LifeStream ECMO способен экстренно замещать кровообращение пациента при острой сердечной недостаточности, а также насыщать кровь кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. Это дает возможность реанимировать пациента, когда аппарат ИВЛ уже не справляется.

Устройство со средствами бесконтактной гидродинамической сенсорики практически заменяет систему «сердце-легкие». Основная функция прибора – поддержание скорости перфузии за счет применения специальных аппаратно-программных технических решений.

К перфузионным комплексам разработаны одноразовые комплектующие, что позволило снизить стоимость приборов и повысить безопасность и эффективность их применения в медицинской практике.

Государственную регистрацию и клинические испытания приборов планируется завершить в ближайшее время и до конца 2020 года выпустить первую партию новых устройств.

Тульская область, Центральный федеральный округ



 
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