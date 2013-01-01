ТОП-10 достижений недели: как в РФ создавали мегакомплексы, непотопляемые амфибии, неубиваемые дроны
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
В преддверии открытия международного военно-технического форума «Армия-2020» российские разработчики удивили весь мир практически неуязвимыми новинками – на суше, воде и в воздухе. В Карелии впервые за всю 100-летнюю историю республики открыли современный аэропорт, отвечающий российским и международным нормам по комфорту и безопасности.
- В Приамурье начали строительство самого большого в мире газохимического комплекса за $10 млрд
- На Кубани заработал уникальный комплекс подготовки семян к посеву, не имеющий аналогов в Европе
- В Псковской области заложили строительство мясокомбината на 3000 рабочих мест за 22 млрд рублей
- В Петербурге создали первую российскую высокоскоростную, полностью непотопляемую амфибию «Дрозд»
- В Татарстане создали первый в России ударопрочный беспилотник, выдерживающий падения с высоты
- В Петрозаводске к 100-летию Республики Карелия открыт новый аэровокзальный комплекс за 1 млрд рублей
- В Пермском крае впервые в РФ освоили производство инновационной стали для нефтегазодобычи в Арктике
- На Брянщине открыли крупнейший в России завод кулинарных блюд из мясопродукции за 5,4 млрд рублей
- В Калужской области начали строить рыбоперерабатывающий комбинат и хладосклад за 3 млрд рублей
- В Кемеровской области открыли первую очередь транспортного обхода города Мариинска
Кроме того, в Алтайском крае возродили единственный в регионе цементный завод, в Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи», а в Приамурье удвоили инвестиции в строительство таможенного терминала и канатной дороги через Амур.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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