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ТОП-10 достижений недели: как в РФ создавали мегакомплексы, непотопляемые амфибии, неубиваемые дроны

Авг 21
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в РФ создавали мегакомплексы, непотопляемые амфибии, неубиваемые дроны


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На Дальнем Востоке и Северо-Западе России на прошедшей неделе стартовало строительство крупнейших в нашей стране и в мире промышленных комплексов в сфере ТЭК и АПК. На Кубани заработал уникальный сельскохозяйственный центр, который будет поставлять лучшие посевные материалы в Европу.

В преддверии открытия международного военно-технического форума «Армия-2020» российские разработчики удивили весь мир практически неуязвимыми новинками – на суше, воде и в воздухе. В Карелии впервые за всю 100-летнюю историю республики открыли современный аэропорт, отвечающий российским и международным нормам по комфорту и безопасности.

  1. В Приамурье начали строительство самого большого в мире газохимического комплекса за $10 млрд

  2. На Кубани заработал уникальный комплекс подготовки семян к посеву, не имеющий аналогов в Европе

  3. В Псковской области заложили строительство мясокомбината на 3000 рабочих мест за 22 млрд рублей

  4. В Петербурге создали первую российскую высокоскоростную, полностью непотопляемую амфибию «Дрозд»

  5. В Татарстане создали первый в России ударопрочный беспилотник, выдерживающий падения с высоты

  6. В Петрозаводске к 100-летию Республики Карелия открыт новый аэровокзальный комплекс за 1 млрд рублей

  7. В Пермском крае впервые в РФ освоили производство инновационной стали для нефтегазодобычи в Арктике

  8. На Брянщине открыли крупнейший в России завод кулинарных блюд из мясопродукции за 5,4 млрд рублей

  9. В Калужской области начали строить рыбоперерабатывающий комбинат и хладосклад за 3 млрд рублей

  10. В Кемеровской области открыли первую очередь транспортного обхода города Мариинска

Кроме того, в Алтайском крае возродили единственный в регионе цементный завод, в Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи», а в Приамурье удвоили инвестиции в строительство таможенного терминала и канатной дороги через Амур.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



 
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