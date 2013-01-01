ТОП-10 достижений недели: как в РФ создавали мегакомплексы, непотопляемые амфибии, неубиваемые дроны



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На Дальнем Востоке и Северо-Западе России на прошедшей неделе стартовало строительство крупнейших в нашей стране и в мире промышленных комплексов в сфере ТЭК и АПК. На Кубани заработал уникальный сельскохозяйственный центр, который будет поставлять лучшие посевные материалы в Европу.

В преддверии открытия международного военно-технического форума «Армия-2020» российские разработчики удивили весь мир практически неуязвимыми новинками – на суше, воде и в воздухе. В Карелии впервые за всю 100-летнюю историю республики открыли современный аэропорт, отвечающий российским и международным нормам по комфорту и безопасности.

Кроме того, в Алтайском крае возродили единственный в регионе цементный завод, в Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи», а в Приамурье удвоили инвестиции в строительство таможенного терминала и канатной дороги через Амур.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»