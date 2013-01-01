В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи»



В Краснодарском крае в первый рейс по Черноморскому побережью отправился новый туристический поезд № 927/928 «Сочи» сообщением Туапсе — Сочи — Гагра. Ретро-поезд сформирован из плацкартных, купейных, общих вагонов с местами для сидения и вагона СВ, оформленных в стиле советской эпохи.

Вагоны поезда полностью соответствуют современным требованиям. В каждом из них есть кондиционеры, биотуалеты, розетки и usb-порты для подзарядки гаджетов. Пассажиры могут воспользоваться мультимедийным порталом, на котором размещена информация о курортных городах Черноморского побережья и др.

В состав поезда также входят два вагона-ресторана, меню которых представлено широким ассортиментом блюд русской и абхазской кухни.

Во время поездки пассажиры могут приобрести у проводника ретро-сувениры: значки с советской символикой, популярные в то время игры и др.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер и др.

Краснодарский край, Южный федеральный округ