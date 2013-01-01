Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
17 АВГ, 15:08 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

17 АВГ, 15:08 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи»

Авг 17
Москва Центральный федеральный округ
В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи»


В Краснодарском крае в первый рейс по Черноморскому побережью отправился новый туристический поезд № 927/928 «Сочи» сообщением Туапсе — Сочи — Гагра. Ретро-поезд сформирован из плацкартных, купейных, общих вагонов с местами для сидения и вагона СВ, оформленных в стиле советской эпохи.

Вагоны поезда полностью соответствуют современным требованиям. В каждом из них есть кондиционеры, биотуалеты, розетки и usb-порты для подзарядки гаджетов. Пассажиры могут воспользоваться мультимедийным порталом, на котором размещена информация о курортных городах Черноморского побережья и др.

В состав поезда также входят два вагона-ресторана, меню которых представлено широким ассортиментом блюд русской и абхазской кухни.

Во время поездки пассажиры могут приобрести у проводника ретро-сувениры: значки с советской символикой, популярные в то время игры и др.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер и др.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
17 Авг:
17 Авг:
17 Авг:
Центральный федеральный округ:
17 Авг:
14 Авг:
14 Авг:
РОССИЯ:
14 Авг:
14 Авг:
14 Авг:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Доходы по вкладам рухнули. Сбербанк снизил ставки

Доходы по вкладам рухнули. Сбербанк снизил ставки
Экономика

Германия нашла способ защитить «Северный поток-2» от США

Германия нашла способ защитить «Северный поток-2» от США
Экономика

Доход спасительницы экономики России составил почти 36 млн руб.

Доход спасительницы экономики России составил почти 36 млн руб.
Экономика

Стало известно, когда Россия введет войска в Белоруссию

Стало известно, когда Россия введет войска в Белоруссию
Политика

Новости бизнеса

В период пандемии вырос спрос на покупку товаров роскоши в онлайн-формате

В период пандемии вырос спрос на покупку товаров роскоши в онлайн-формате

Ученые выяснили, что временный недосып стимулирует предпринимательскую активность

Ученые выяснили, что временный недосып стимулирует предпринимательскую активность

Узнай, страна!

В Кемеровской области открыли первую очередь транспортного обхода города Мариинска

В Кемеровской области открыли первую очередь транспортного обхода города Мариинска

В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи»

В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи»

Узнай, страна!

13:32 В период пандемии вырос спрос на покупку товаров роскоши в онлайн-формате В период пандемии вырос спрос на покупку товаров роскоши в онлайн-формате
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:30 В Кемеровской области открыли первую очередь транспортного обхода города Мариинска В Кемеровской области открыли первую очередь транспортного обхода города Мариинска
13:27 В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи» В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи»
12:41 В Приамурье удвоили инвестиции в строительство таможенного терминала и канатной дороги через Амур В Приамурье удвоили инвестиции в строительство таможенного терминала и канатной дороги через Амур
11:37 Ученые выяснили, что временный недосып стимулирует предпринимательскую активность Ученые выяснили, что временный недосып стимулирует предпринимательскую активность
14 АВГ, 16:30 ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали мониторинг судов, обновляли ГРЭС и вели воду в Крым? ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали мониторинг судов, обновляли ГРЭС и вели воду в Крым?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14 АВГ, 15:16 В Оренбургской области открыли новое нефтяное месторождение В Оренбургской области открыли новое нефтяное месторождение
14 АВГ, 14:47 В Подмосковье крупный завод мороженого запустил новую линию и планирует создать до 3000 рабочих мест В Подмосковье крупный завод мороженого запустил новую линию и планирует создать до 3000 рабочих мест
14 АВГ, 12:59 Во втором квартале компании малого и среднего бизнеса заняли у банков 700 млрд рублей Во втором квартале компании малого и среднего бизнеса заняли у банков 700 млрд рублей
14 АВГ, 11:45 Российские кинотеатры не получают обещанной госпомощи Российские кинотеатры не получают обещанной госпомощи
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter