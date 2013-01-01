В Калужской области начали строить рыбоперерабатывающий комбинат и хладосклад за 3 млрд рублей



В Калужской области в индустриальном парке Ворсино состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство нового рыбоперерабатывающего комбината «Старомихайловский РПК», а также низкотемпературного склада ООО «Ворсино Айс». Суммарный объем инвестиций по двум проектам составит 3 млрд рублей, будет создано более 200 новых рабочих мест.

На рыбоперерабатывающем комбинате будут производить рыбные консервы и деликатесную продукцию как из общедоступных, так и из ценных пород рыб и морепродуктов.

Кроме консервного производства, на рыбоперерабатывающем предприятии разместятся цех кулинарии, экспериментальные участки, а также цех переработки, где будет производиться копчение, соление и фасовка рыбной продукции.

Сырье предполагается закупать в основном у российских рыбодобывающих предприятий, а также у экспортёров Китая, Японии, Кореи и Марокко.

Для хранения сырья и готовой рыбной продукции предполагается использовать низкотемпературный склад-холодильник с современной автоматизированной системой хранения. Площадь его помещений составит более 10 тыс. кв. метров с возможностью хранения более 35 тысяч тонн замороженной продукции.

Калужская область, Центральный федеральный округ