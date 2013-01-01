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На Кубани заработал уникальный комплекс подготовки семян к посеву, не имеющий аналогов в Европе

Авг 20
Москва Центральный федеральный округ
На Кубани заработал уникальный комплекс подготовки семян к посеву, не имеющий аналогов в Европе


В Алексеевском сельском поселении Тихорецкого района Краснодарского края начал работать центр комплексной подготовки семян к посеву. Инвестиции в его создание составили 400 млн рублей. На сегодняшний день в Европе нет производств с подобными технологическими линиями, что открывает возможность для предприятия стать одним из лучших поставщиков качественных семян на европейском рынке.

Благодаря новым технологиям семенной материал соответствует мировым стандартам. Оборудование закуплено у немецкой компании «Петкус». Производственные линии позволяют проводить обработку сразу несколько видов культур: пшеницы, ячменя, соя, гороха, кукурузы, подсолнечника и др.

Такого оборудования пока нет ни на одном подобном производстве в регионе. Сейчас возможности большинства предприятий края ограничены подготовкой к посеву семян одной-двух сельхозкультур, что экономически невыгодно.

Тихорецкий завод будет работать практически круглогодично. Производственная мощность предприятия – 10 тонн семян в час.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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