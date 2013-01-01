На Брянщине открыли крупнейший в России завод кулинарных блюд из мясопродукции за 5,4 млрд рублей



В Выгоничском районе Брянской области агрохолдинг «Мираторг» открыл новое предприятие по переработке мясной продукции в готовые блюда. Инвестиции превысили 5,4 млрд рублей, создано более 400 рабочих мест для жителей региона.

Мощность завода кулинарных блюд позволит выпускать более 45 тонн готовой продукции в сутки. На предприятии будут готовить фарши, котлеты, пельмени, супы, соусы, жареный бекон и другие блюда. Совокупный объем производства нового комплекса превысит 14 тыс. тонн готовых блюд в год.

Новая линия по переработке мясной продукции вошла в состав созданного в регионе крупнейшего в России кластера по убою и переработке крупного рогатого скота, объединяющего автоматизированное мясоперерабатывающее предприятие и самый современный в России кожевенный завод.

Брянская область, Центральный федеральный округ