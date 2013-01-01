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В Татарстане создали первый в России ударопрочный беспилотник, выдерживающий падения с высоты

Авг 20
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане создали первый в России ударопрочный беспилотник, выдерживающий падения с высоты


В Татарстане специалисты Университета Иннополис (Казань) сконструировали ударопрочный беспилотный летательный аппарат Tensodrone, способный выдержать падение с двадцатиметровой высоты. Аппарат может использоваться в труднодоступной для человека среде.

Ударопрочный дрон выглядит как каркасная конструкция. В основе работы заложено взаимодействие стержней, работающих на сжатие и растягивание тросов.

Робот способен осуществлять полеты по заданному маршруту, в том числе с использованием GPS-навигации.

В перспективе аппарат сможет изменять форму за счёт активного изменения длины стержней или натяжения тросов. Дрон с изменяемой в полете геометрией сможет облетать пространства с большим количеством препятствий.

В настоящее время разработчики готовятся к патентной защите аппарата и планируют коммерческое развитие проекта.

Серийный Tensodrone, по предварительным оценкам, будет стоить около 1,5 млн рублей, что вдвое дешевле похожих по конфигурации устройств на мировом рынке.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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