В Татарстане создали первый в России ударопрочный беспилотник, выдерживающий падения с высоты
В Татарстане специалисты Университета Иннополис (Казань) сконструировали ударопрочный беспилотный летательный аппарат Tensodrone, способный выдержать падение с двадцатиметровой высоты. Аппарат может использоваться в труднодоступной для человека среде.
Робот способен осуществлять полеты по заданному маршруту, в том числе с использованием GPS-навигации.
В перспективе аппарат сможет изменять форму за счёт активного изменения длины стержней или натяжения тросов. Дрон с изменяемой в полете геометрией сможет облетать пространства с большим количеством препятствий.
В настоящее время разработчики готовятся к патентной защите аппарата и планируют коммерческое развитие проекта.
Серийный Tensodrone, по предварительным оценкам, будет стоить около 1,5 млн рублей, что вдвое дешевле похожих по конфигурации устройств на мировом рынке.
Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ
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