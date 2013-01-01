В Петрозаводске к 100-летию Республики Карелия открыт новый аэровокзальный комплекс за 1 млрд рублей
В Петрозаводске впервые в истории Карелии открыли современный аэропорт, соответствующий всем российским и международным стандартам. Это – один из наиболее крупных объектов, возведенных к 100-летнему юбилею республики. Общая стоимость проекта – более миллиарда рублей. Построенный терминал способен принимать и отправлять до 300 пассажиров в час.
Особое внимание в аэропорту «Петрозаводск» уделено обеспечению безопасности полетов. Годом ранее реконструирована и расширена взлетно-посадочная полоса с заменой около 200 бетонных плит, что позволяет принимать самые тяжелые типы воздушных судов с возможностью для их беспроблемного разворота.
Наряду со строительством аэровокзала за два года проведено полное техническое перевооружение навигационного оборудования. На территории аэропорта смонтированы современные радиомаячные комплексы ближней навигации и системы посадки, позволяющие работать в круглосуточном режиме и в любых погодных условиях.
Открытие нового аэровокзала и развитие воздушного сообщения даст дополнительные возможности развитию экономики, туризма и бизнеса в регионе.
Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ
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