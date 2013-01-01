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В Петрозаводске к 100-летию Республики Карелия открыт новый аэровокзальный комплекс за 1 млрд рублей

Авг 21
Москва Центральный федеральный округ
В Петрозаводске к 100-летию Республики Карелия открыт новый аэровокзальный комплекс за 1 млрд рублей


В Петрозаводске впервые в истории Карелии открыли современный аэропорт, соответствующий всем российским и международным стандартам. Это – один из наиболее крупных объектов, возведенных к 100-летнему юбилею республики. Общая стоимость проекта – более миллиарда рублей. Построенный терминал способен принимать и отправлять до 300 пассажиров в час.

Новый аэровокзальный комплекс включает семь стоек регистрации, три предполетных пункта досмотра, а также представительский зал, комнату матери и ребенка и предприятие общественного питания.

Особое внимание в аэропорту «Петрозаводск» уделено обеспечению безопасности полетов. Годом ранее реконструирована и расширена взлетно-посадочная полоса с заменой около 200 бетонных плит, что позволяет принимать самые тяжелые типы воздушных судов с возможностью для их беспроблемного разворота.

Наряду со строительством аэровокзала за два года проведено полное техническое перевооружение навигационного оборудования. На территории аэропорта смонтированы современные радиомаячные комплексы ближней навигации и системы посадки, позволяющие работать в круглосуточном режиме и в любых погодных условиях.

Открытие нового аэровокзала и развитие воздушного сообщения даст дополнительные возможности развитию экономики, туризма и бизнеса в регионе.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ



 
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