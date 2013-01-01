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В Пермском крае впервые в РФ освоили производство инновационной стали для нефтегазодобычи в Арктике

Авг 19
Москва Центральный федеральный округ
В Пермском крае впервые в РФ освоили производство инновационной стали для нефтегазодобычи в Арктике


Пермский завод «Мотовилиха — гражданское машиностроение», входящий в структуру Ростеха, первым в России начал выпускать низколегированную марку стали для применения в условиях арктического климата. Инновационная сталь создана в рамках проекта по импортозамещению оборудования для нефтегазодобывающих платформ и подводных добывающих комплексов. Первая партия высокотехнологичной стали, аналогов которой нет в России, уже поставлена заказчику.

Сплав специально предназначен для эксплуатации под водой и выдерживает экстремальные температурные нагрузки.

Новая марка относится к низколегированным сталям с добавлением марганца, никеля, молибдена и ванадия. Такой состав позволяет выдерживать температурные нагрузки до минус 46 градусов по Цельсию.

Высокая термостойкость специального сплава обеспечивается за счет минимального содержания фосфора и серы.

При выплавке новой марки стали технологам предприятия удалось достичь показателей на уровне эталонных образцов. Специалистами проведены все необходимые испытания, подтвердившие возможность сократить зависимость от импортных технологий.

Пермский край, Приволжский федеральный округ



 
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