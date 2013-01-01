В Псковской области заложили строительство мясокомбината на 3000 рабочих мест за 22 млрд рублей



В Великолукском районе Псковской области состоялась церемония закладки камня в основание нового завода по убою и переработке мясосырья АО «Великолукский мясокомбинат». Объем инвестиций составит 22 млрд рублей. Будет создано более 3 000 рабочих мест.

Общая площадь застройки составит около 50 гектаров. В настоящее время на объекте завершаются земляные работы, идет подготовка к установке свай цеховых помещений. После завершения строительства завод будет представлять комплекс зданий с полным циклом производства мясной продукции. На предприятии внедрят передовые ресурсосберегающие технологии и автоматизированные системы. Запуск первой очереди производства намечен на конец 2022 — начало 2023 года. Псковская область, Северо-Западный федеральный округ

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