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В Приамурье удвоили инвестиции в строительство таможенного терминала и канатной дороги через Амур

Авг 17
Москва Центральный федеральный округ
В Приамурье удвоили инвестиции в строительство таможенного терминала и канатной дороги через Амур


В Амурской области группа компаний «Регион» — инвестор строительства канатной дороги, которая свяжет города Благовещенск и Хэйхэ, вложит в уникальный проект 4,6 млрд рублей — вдвое больше запланированного. Работы ведутся с июля 2019 года и будут закончены в 2022 году. Попасть в КНР с одного на другой берег Амура можно будет за 6 минут. В проект строительства таможенно-логистического терминала в районе трансграничного моста через Амур также планируется увеличить объем инвестиций до 6,8 млрд рублей.

Главные отличия от первоначального проекта коснутся терминала канатной дороги. Площадь основного здания, которое будет 4-х этажным, увеличена почти в два раза — до 26 тыс. кв. метров.

Изменены также и основные элементы самой канатной дороги. В связи с требованиями контрольно-надзорных органов, пропускная способность снижена до 457 человек в час, однако вместимость пассажиров в одну гондолу будет увеличена. Одновременно в ней смогут находится 110 человек.

Комплекс таможенно-логистического терминала, основным инвестором которого также является ГК «Регион», будет расположен в районе трансграничного моста через реку Амур.

Пропускная способность и скорость обработки грузов позволят принимать до 630 грузовых автомобилей в сутки. Проект позволит открыть до 900 новых рабочих мест.

При этом сроки ввода объекта в эксплуатацию остаются без изменения. На полную мощность ТЛТ выйдет в середине 2024 года.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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