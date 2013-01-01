В Приамурье начали строительство самого большого в мире газохимического комплекса за $10 млрд



В Амурской области компания «Сибур» начала строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК), который станет самым крупным в мире. Объем инвестиций в проект оценивается в 10-11 млрд долларов. Реализация проекта в ближайшие 20 лет позволит увеличить объем несырьевого экспорта России на 4,6 трлн рублей.

Амурский ГХК возводится в непосредственной близости от строящегося Амурского ГПЗ компании «Газпром». Основным сырьем станут этановая фракция и сжиженные углеводородные газы с Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) «Газпрома», которые будут поступать в объеме до 3,5 млн тонн в год.

Расширенная конфигурация АГХК предполагает мощность производства до 2,7 млн тонн полимеров в год (примерно 2,3 млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена).

Завершение строительства и пусконаладочных работ на объекте планируется в 2024-2025 годах.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ