В Кемеровской области открыли первую очередь транспортного обхода города Мариинска



В Кемеровской области открыли движение транспорта на строящемся обходе города Мариинска. Общая стоимость проекта — 3,2 млрд рублей. Обход, ставший частью федеральной трассы Р-255 «Сибирь», позволил вывести с городских дорог Мариинска транзитный транспорт. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15 ноября текущего года.

В настоящее время в эксплуатацию введен участок объездной трассы протяженностью 16 км: от 436-го километра трассы Р-255 до подъезда к населенному пункту Раевка. Общая протяженность обхода — 19,2 км.

Для движения открыты транспортная развязка с путепроводом и мост через реку Кия длиной 285 метров.

Обход входит в федеральный «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года».

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ