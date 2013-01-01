В Кемеровской области открыли первую очередь транспортного обхода города Мариинска
Авг 17
В Кемеровской области открыли движение транспорта на строящемся обходе города Мариинска. Общая стоимость проекта — 3,2 млрд рублей. Обход, ставший частью федеральной трассы Р-255 «Сибирь», позволил вывести с городских дорог Мариинска транзитный транспорт. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15 ноября текущего года.
В настоящее время в эксплуатацию введен участок объездной трассы протяженностью 16 км: от 436-го километра трассы Р-255 до подъезда к населенному пункту Раевка. Общая протяженность обхода — 19,2 км.
Для движения открыты транспортная развязка с путепроводом и мост через реку Кия длиной 285 метров.
Обход входит в федеральный «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года».
Кемеровская область, Сибирский федеральный округ
17 Авг 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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