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В Алтайском крае возродили единственный в регионе цементный завод за 0,5 млрд рублей

Авг 18
Москва Центральный федеральный округ
В Алтайском крае возродили единственный в регионе цементный завод за 0,5 млрд рублей


В Заринский районе Алтайского края возобновило работу после масштабной модернизации предприятие «Голухинский цемент». На первом этапе в проект вложено 500 млн рублей, создано 60 новых рабочих мест. В дальнейшем планируется увеличить производительность завода и инвестировать на эти цели еще 2 млрд рублей. С увеличением выпуска цемента штат будет расширен до 500 человек.

Кроме технического перевооружения завода и развития инфраструктуры, началось строительство 10-километровой дороги от производственных цехов до региональной трассы.

Сырье для производства цемента добывают на местном карьере (Врублево-Агафьевском месторождении). По оценкам специалистов, запасов глины и известняка здесь хватит более чем на 60 лет.

Уже в текущем году будет выпущено порядка 60 тысяч тонн голухинского цемента, а в 2021 году объемы производства возрастут до 300 тысяч тонн.

Рынок сбыта голухинского цемента не ограничен только Алтайским краем. Предполагается отгружать готовую продукцию в Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую области, Хакасию. При необходимости предприятие готово увеличить объемы выпуска цемента.

Алтайский край, Сибирский федеральный округ



 
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