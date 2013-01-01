В Петербурге создали первую российскую высокоскоростную, полностью непотопляемую амфибию «Дрозд»



В Санкт-Петербурге «Балтийская машиностроительной компания» (БМК) создала первую российскую полноприводную глиссирующую амфибию «Дрозд». Машина способна развивать скорость до 70 км/час на воде и до 100 км/час на суше. «Дрозд» полностью непотопляем. Опытный образец амфибии сейчас проходит испытания и будет впервые представлен на выставке «Армия»-2020, которая откроется 23 августа в Подмосковье.

Конструкция и инженерные решения «Дрозда» – полностью российские. Корпус «Дрозда» — несущий композитный. Его отличает противоминная защита и возможность установки легкого бронирования. Благодаря применению углепластика массу машины удалось снизить до 2 тонн. Еще 1,5 тонны груза амфибия способна взять на борт.

Колеса машины оборудованы системой подкачки на ходу. Они автоматически убираются, что повышает мореходность (до 3 баллов при высоте волны 1,25 метра) и обеспечивает глиссирование.

Время смены среды – 12 секунд. Машина способна на большой скорости выбрасываться на необорудованное побережье и затем продолжать движение на колесах.

Конструкция машины модульная, что позволяет создать на ее базе линейку амфибий различного назначения и грузоподъемности. Среди них – варианты для морской пехоты, ВМФ, десанта, береговых войск, разведки, сил спецопераций, подразделений тылового обеспечения, инженерных войск (в том числе для наведения понтонных переправ), медслужбы и др.

Предусмотрена также установка различного вооружения – от пулеметов и боевых модулей до ракетных установок залпового огня.

«Дрозд» также найдет применение в других силовых структурах: спасательных, пожарных службах и органах правопорядка. Машина может использоваться в районах со сложными дорожными и климатическими условиями и обилием водных преград, в том числе арктическими. Амфибия подготовлена к эксплуатации при температуре до минус 50 градусов.

«Дрозд» – дозорно-разведывательный плавающий глиссирующий автомобиль. Масса пустой машины – 2 тонны, грузоподъемность – 1,5 тонны. Запас хода без дозаправки по суше – около 800 км, по воде – до 300 км. Мощность дизельного двигателя – 260 л.с. Клиренс – 42 см, преодолевает уступ до полуметра высотой. Оборудована лебедкой для самовытаскивания и системой подкачки шин на ходу.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ