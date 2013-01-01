ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали мониторинг судов, обновляли ГРЭС и вели воду в Крым?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
В России на минувшей неделе запускали новые заводы и производственные линии, отрывали месторождения полезных ископаемых, спускали на воду суда, внедряли инновации в разных отраслях.
Разработчиками Ростеха создан прототип нового космического аппарата нанокласса, позволяющего отслеживать движение морских и речных судов из космоса в три раза быстрее и на 60% эффективнее аналогов, существующих в России и в мире.
Дан старт беспрецедентному по объёмам капиталовложений проекту модернизации одной из крупнейших в стране Костромской ГРЭС. В масштабные комплексные работы за 5 лет будет вложено 88 млрд рублей.
В Крыму с помощью военных строителей всего за один месяц по сложному рельефу местности проложили 900-километровый магистральный трубопровод, давший пресную воду жителям Симферополя. На Ямале «золотым швом» сварочного аппарата строители автомобильного моста через реку Пур соединили ее берега.
- В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее имеющихся в мире аналогов
- В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд
- В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя
- На Ямале строители Пуровского моста соединили берега реки Пур
- На Курилах открыли новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод по программе инвестквот
- В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил
- В Липецкой области начали установку системы практически полной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей
- На Чукотке началась разработка крупнейшего в России месторождения олова
- В Подмосковье крупный завод мороженого запустил новую линию и планирует создать до 3000 рабочих мест
- В Геленджике началось строительство нового терминала аэровокзального комплекса
Кроме того, в Татарстане был торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ, в Рязанской области начали строительство нового высокотехнологичного элеватора за 2,2 млрд рублей, а в Оренбуржье открыли новое нефтяное месторождение, которое войдет в региональный кластер нефтедобычи.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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