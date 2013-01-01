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ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали мониторинг судов, обновляли ГРЭС и вели воду в Крым?

Авг 14
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали мониторинг судов, обновляли ГРЭС и вели воду в Крым?


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

В России на минувшей неделе запускали новые заводы и производственные линии, отрывали месторождения полезных ископаемых, спускали на воду суда, внедряли инновации в разных отраслях.

Разработчиками Ростеха создан прототип нового космического аппарата нанокласса, позволяющего отслеживать движение морских и речных судов из космоса в три раза быстрее и на 60% эффективнее аналогов, существующих в России и в мире.

Дан старт беспрецедентному по объёмам капиталовложений проекту модернизации одной из крупнейших в стране Костромской ГРЭС. В масштабные комплексные работы за 5 лет будет вложено 88 млрд рублей.

В Крыму с помощью военных строителей всего за один месяц по сложному рельефу местности проложили 900-километровый магистральный трубопровод, давший пресную воду жителям Симферополя. На Ямале «золотым швом» сварочного аппарата строители автомобильного моста через реку Пур соединили ее берега.

  1. В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее имеющихся в мире аналогов
  2. В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд
  3. В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя
  4. На Ямале строители Пуровского моста соединили берега реки Пур
  5. На Курилах открыли новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод по программе инвестквот
  6. В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил
  7. В Липецкой области начали установку системы практически полной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей
  8. На Чукотке началась разработка крупнейшего в России месторождения олова
  9. В Подмосковье крупный завод мороженого запустил новую линию и планирует создать до 3000 рабочих мест
  10. В Геленджике началось строительство нового терминала аэровокзального комплекса

Кроме того, в Татарстане был торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ, в Рязанской области начали строительство нового высокотехнологичного элеватора за 2,2 млрд рублей, а в Оренбуржье открыли новое нефтяное месторождение, которое войдет в региональный кластер нефтедобычи.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



 
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