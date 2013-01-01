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На Чукотке началась разработка крупнейшего в России месторождения олова

Авг 13
Москва Центральный федеральный округ
На Чукотке началась разработка крупнейшего в России месторождения олова


В Чукотском автономном округе в 85 км восточнее Певека началась разработка оловоносного узла «Пыркакайские Штокверки». Работы будет вести АО «Русолово», победившее на соответствующем открытом конкурсе. Развитие проекта позволит создать новые рабочие места и увеличить поступления в региональный бюджет.

Запасы одного из крупнейших в России месторождения оцениваются в 350 тыс. тонн олова и 21 тыс. тонн вольфрама. Также в рудной породе присутствуют золото, серебро и медь.

Руды Пыркакайского узла представляют собой пронизанные кварцевыми прожилками песчано-сланцевые породы с большим содержанием серицита, турмалина и пирротина. Кварцевые прожилки содержат, кроме касситерита, сульфиды железа, мышьяка, цинка, меди, а также вольфрамит, флюорит, топаз и другие минералы.

Крупный характер выделений касситерита, а также небольшое содержание сульфидов (не более 10 %) позволяют отнести руды Пыркакайских штокверков к категории легкообогатимых.

Чукотский автономный округ обладает ресурсами золота, олова, серебра, меди, свинца, цинка, вольфрама, а также угля, нефти и газа, подземных питьевых и минеральных вод, общераспространенных полезных ископаемых, поделочных и полудрагоценных камней.

Чукотский автономный округ, Дальневосточном федеральном округ



 
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