В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей
В Липецкой области на Ново-Липецком металлургическом комбинате (НМЛК) начат очередной этап процесса обновления аспирационных систем. Установка современной системы очистки воздуха на модернизируемой доменной печи позволит улавливать 99,9% пыли. Отфильтрованные материалы будут использованы в производстве. Общие инвестиции в проекты модернизации доменной печи и конвертора составят 36 млрд рублей. В результате будет снижено воздействие на окружающую среду и увеличена производительность оборудования.
Собранный конвертерный газ будет использоваться для выработки электроэнергии на новой теплоэлектростанции НЛМК.
Работы планируют завершить в 4 квартале текущего года. Для двух проектов в общей сложности смонтируют 24 тыс. тонн оборудования и металлоконструкций.
Липецкая область, Центральный федеральный округ
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