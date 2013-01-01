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В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей

Авг 10
Москва Центральный федеральный округ
В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей


В Липецкой области на Ново-Липецком металлургическом комбинате (НМЛК) начат очередной этап процесса обновления аспирационных систем. Установка современной системы очистки воздуха на модернизируемой доменной печи позволит улавливать 99,9% пыли. Отфильтрованные материалы будут использованы в производстве. Общие инвестиции в проекты модернизации доменной печи и конвертора составят 36 млрд рублей. В результате будет снижено воздействие на окружающую среду и увеличена производительность оборудования.

Последний из шести конверторов оснастят новым пылегазоулавливающим оборудованием, которое соответствует самым передовым технологиям очистки и позволяет улавливать практически 100 % пыли. При этом производительность конвертора увеличится на 17%: с 7,6 тыс. до 8,9 тыс. тонн стали в сутки.

Собранный конвертерный газ будет использоваться для выработки электроэнергии на новой теплоэлектростанции НЛМК.

Работы планируют завершить в 4 квартале текущего года. Для двух проектов в общей сложности смонтируют 24 тыс. тонн оборудования и металлоконструкций.

Липецкая область, Центральный федеральный округ



 
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