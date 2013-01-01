Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
12 АВГ, 20:38 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

12 АВГ, 20:38 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+

На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур

Авг 12
Москва Центральный федеральный округ
На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур


В непосредственной близости к пос. Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) завершен ключевой этап строительства автомобильного моста через реку Пур – соединены ее берега. Полностью собранный пролет длиной более 1 км и весом 6 тыс. тонн в исторический момент был связан «золотым швом» сварочного аппарата. Инфраструктурный объект общей стоимостью 10 млрд рублей решит проблему непрерывности транспортного сообщения ряда районов, которая дважды в год возникала в период распутицы.

Общая протяжённость перехода — 2,72 км, включая сам мост (1020 м) и участки подходов (1700 м). Длина пролётных строений моста – по 105 метров.

К настоящему времени строители выполнили отсыпку подходов к будущему мосту, использовав более 270 тысяч кубометров песка. Началось асфальтирование подъездных дорог.

Сейчас специалисты приступают к устройству гидроизоляции, монтажу карнизных блоков, водоотводных лотков и цоколей.

Еще предстоит смонтировать барьерное и перильное ограждения, уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, дорожные знаки и нанести необходимую разметку мостового полотна.

Строительство моста, начатое в декабре 2018 года, идет с опережением графика и будет завершено раньше намеченного срока - в конце 2020 года.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
12 Авг:
12 Авг:
12 Авг:
Центральный федеральный округ:
12 Авг:
11 Авг:
11 Авг:
РОССИЯ:
11 Авг:
11 Авг:
11 Авг:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Россию «обескровили» на 35 млрд долларов. Частные лица вывозят капиталы

Россию «обескровили» на 35 млрд долларов. Частные лица вывозят капиталы
Экономика 1

Россия рухнула. Росстат сообщил о самых больших потерях за 11 лет

Россия рухнула. Росстат сообщил о самых больших потерях за 11 лет
Экономика

Лукашенко отдал приказ стрелять. МВД Белоруссии признало стрельбу по людям

Лукашенко отдал приказ стрелять. МВД Белоруссии признало стрельбу по людям
Политика 2

Россия пережила катастрофу. Коронавирус обошелся в 1,6 трлн рублей

Россия пережила катастрофу. Коронавирус обошелся в 1,6 трлн рублей
Экономика 1

Новости бизнеса

Ученые выяснили, что количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны

Ученые выяснили, что количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны

Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли

Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли

Узнай, страна!

В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил

В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил

На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур

На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур

Узнай, страна!

14:13 В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:50 На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур
13:09 Ученые выяснили, что количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны Ученые выяснили, что количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны
13:07 На Курилах открыли новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод по программе инвестквот На Курилах открыли новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод по программе инвестквот
11:48 Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли
11 АВГ, 14:48 В Геленджике началось строительство нового терминала аэровокзального комплекса В Геленджике началось строительство нового терминала аэровокзального комплекса
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11 АВГ, 14:21 В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя
11 АВГ, 13:39 В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд
11 АВГ, 13:01 В России сократилось количество малых и средних предприятий В России сократилось количество малых и средних предприятий
11 АВГ, 11:52 Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter