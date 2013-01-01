На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур



В непосредственной близости к пос. Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) завершен ключевой этап строительства автомобильного моста через реку Пур – соединены ее берега. Полностью собранный пролет длиной более 1 км и весом 6 тыс. тонн в исторический момент был связан «золотым швом» сварочного аппарата. Инфраструктурный объект общей стоимостью 10 млрд рублей решит проблему непрерывности транспортного сообщения ряда районов, которая дважды в год возникала в период распутицы.

Общая протяжённость перехода — 2,72 км, включая сам мост (1020 м) и участки подходов (1700 м). Длина пролётных строений моста – по 105 метров. К настоящему времени строители выполнили отсыпку подходов к будущему мосту, использовав более 270 тысяч кубометров песка. Началось асфальтирование подъездных дорог. Сейчас специалисты приступают к устройству гидроизоляции, монтажу карнизных блоков, водоотводных лотков и цоколей. Еще предстоит смонтировать барьерное и перильное ограждения, уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, дорожные знаки и нанести необходимую разметку мостового полотна. Строительство моста, начатое в декабре 2018 года, идет с опережением графика и будет завершено раньше намеченного срока - в конце 2020 года. Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ

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