В Оренбургской области открыли новое нефтяное месторождение
Авг 14
На территории Сорочинского городского округа Оренбургской области открыли новое нефтяное месторождение – Рощинское. Геологический потенциал нового актива составляет около 4 млн тонн нефти.
Месторождение открыто по результатам бурения поисково-оценочной скважины, при испытании которой были получены фонтанные притоки нефти с максимальным дебитом около 115 тонн в сутки.
Рощинское месторождение расположено рядом с Новозаринским, Балейкинским и Новосамарским месторождениями. Вместе они образуют западный кластер нефтедобычи «Газпромнефть-Оренбурга», общая ресурсная база которого составляет около 30 млн тонн нефти.
Разработка нового месторождения начнется в 2021 году. Его близость к группе уже осваиваемых месторождений поможет сократить сроки ввода и снизить затраты на разработку активов.
Оренбургская область, Приволжский федеральный округ
14 Авг 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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