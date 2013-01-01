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В Оренбургской области открыли новое нефтяное месторождение

Авг 14
Москва Центральный федеральный округ
В Оренбургской области открыли новое нефтяное месторождение


На территории Сорочинского городского округа Оренбургской области открыли новое нефтяное месторождение – Рощинское. Геологический потенциал нового актива составляет около 4 млн тонн нефти.

Месторождение открыто по результатам бурения поисково-оценочной скважины, при испытании которой были получены фонтанные притоки нефти с максимальным дебитом около 115 тонн в сутки.

Рощинское месторождение расположено рядом с Новозаринским, Балейкинским и Новосамарским месторождениями. Вместе они образуют западный кластер нефтедобычи «Газпромнефть-Оренбурга», общая ресурсная база которого составляет около 30 млн тонн нефти.

Разработка нового месторождения начнется в 2021 году. Его близость к группе уже осваиваемых месторождений поможет сократить сроки ввода и снизить затраты на разработку активов.

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ



 
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