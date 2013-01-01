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В Подмосковье крупный завод мороженого запустил новую линию и планирует создать до 3000 рабочих мест

Авг 14
Москва Центральный федеральный округ
В Подмосковье крупный завод мороженого запустил новую линию и планирует создать до 3000 рабочих мест


В г. Долгопрудном Московской области группа компаний «Чистая линия», входящая в тройку лидеров России по объему отгрузки продукции, ввела в эксплуатацию новую линию на своем заводе по выпуску мороженого и приступила к реализации нового проекта по расширению производства, что позволит создать дополнительно до 3000 рабочих мест. Совокупный объем инвестиций составит порядка 4 млрд рублей.

Запущенная в работу линия предназначена для выпуска популярного разноцветного мороженого. Мощность нового производства – 7,5 тыс. единиц продукции в час. В настоящее время ассортимент бренда насчитывает более 100 видов мороженого, а также расширенную линейку молочной продукции.

Предприятие оснащено самым современным оборудованием и продолжает наращивать обороты. К строительству молокоперерабатывающего завода и транспортно-логистического центра в Долгопрудном компания планирует приступить уже в этом году и завершить проект за 4 года. Ввод новых мощностей позволит увеличить выпуск продукции на 500 тонн в сутки.

Завод является лидером по объемам продаж мороженого в столичном регионе. Сейчас здесь работают около 600 человек. В период пандемии коронавируса сотрудники фабрики принимали участие в акции взаимопомощи «Мы вместе», направленной на поддержку пожилых, малоимущих граждан и медработников. В частности, была организована бесплатная доставка мороженого в больницы, детские дома и другие социальные учреждения.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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