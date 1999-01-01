В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее аналогов в мире



В Калининграде ОКБ «Факел» совместно с холдингом «Росэлектроника» (входят в госкорпорацию Ростех) участвует в создании нового космического аппарата нанокласса, предназначенного для мониторинга движения морских и речных судов. Уже создан прототип комплекса, позволяющего обнаруживать объекты в три раза быстрее и на 60% эффективнее существующих отечественных и зарубежных аналогов.

В комплекс входят приёмные антенные элементы и программная среда, производящая на борту космического аппарата совокупную обработку принимаемых сигналов.

Одним из преимуществ изделия станет наличие миниатюрной двигательной установки, позволяющей корректировать орбиту при групповом полете, увеличить срок активного функционирования, обеспечивать вывод космического аппарата с орбиты после завершения миссии.

Используемые сегодня решения на базе низкоорбитальных аппаратов позволяют обнаружить не более 20% объектов в течение 15 минут пролета над акваторией

с численностью более 2000 судов.

По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, «новый комплекс даст возможность обнаруживать до 80% судов в течение пятиминутного пролета, что положительно скажется на безопасности судоходства».

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ