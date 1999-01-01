В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее аналогов в мире
В Калининграде ОКБ «Факел» совместно с холдингом «Росэлектроника» (входят в госкорпорацию Ростех) участвует в создании нового космического аппарата нанокласса, предназначенного для мониторинга движения морских и речных судов. Уже создан прототип комплекса, позволяющего обнаруживать объекты в три раза быстрее и на 60% эффективнее существующих отечественных и зарубежных аналогов.
Одним из преимуществ изделия станет наличие миниатюрной двигательной установки, позволяющей корректировать орбиту при групповом полете, увеличить срок активного функционирования, обеспечивать вывод космического аппарата с орбиты после завершения миссии.
Используемые сегодня решения на базе низкоорбитальных аппаратов позволяют обнаружить не более 20% объектов в течение 15 минут пролета над акваторией
с численностью более 2000 судов.
По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, «новый комплекс даст возможность обнаруживать до 80% судов в течение пятиминутного пролета, что положительно скажется на безопасности судоходства».
Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ
|13 Авг:
|13 Авг:
|13 Авг:
|13 Авг:
|12 Авг:
|12 Авг:
|13 Авг:
|12 Авг:
|12 Авг: