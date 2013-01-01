В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд



В Волгореченске Костромской области дан старт реализации беспрецедентного по объёмам капиталовложений проекта модернизации одной из крупнейших в стране Костромской ГРЭС. До 2025 года в масштабные комплексные работы будет вложено 88 млрд рублей, что является самым большим портфелем инвестиций за всю новейшую историю региона. Станция включена в государственную программу модернизации российской энергетической отрасли.

Компанией-инвестором ПАО «Интер РАО» уже заказано основное оборудование для модернизации, выбраны подрядчики, с которыми будут подписаны контракты. На Костромской ГРЭС поэтапно будет модернизировано шесть энергоблоков, мощность каждого из которых в результате увеличится на 30 МВт (10% от имеющихся показателей).

В рамках инвестпроекта на ГРЭС будет также построена вторая линия газопровода высокого давления. Это позволит значительно повысить надежность газоснабжения существующих энергоблоков станции, а также улучшить экологические характеристики электростанции благодаря отказу от использования мазута в качестве резервного топлива.

В результате модернизации энергетических мощностей валовый региональный продукт региона увеличится на 10%. Ожидается, что в консолидированный бюджет Костромской области поступит дополнительно 7 млрд налоговых платежей.

*Костромская ГРЭС является одной из крупнейших в России, занимает третье место в стране по объемам установленной мощности и первое место в энергосистеме Центрального федерального округа.

Костромская область, Центральный федеральный округ