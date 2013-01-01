В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд
В Волгореченске Костромской области дан старт реализации беспрецедентного по объёмам капиталовложений проекта модернизации одной из крупнейших в стране Костромской ГРЭС. До 2025 года в масштабные комплексные работы будет вложено 88 млрд рублей, что является самым большим портфелем инвестиций за всю новейшую историю региона. Станция включена в государственную программу модернизации российской энергетической отрасли.
В рамках инвестпроекта на ГРЭС будет также построена вторая линия газопровода высокого давления. Это позволит значительно повысить надежность газоснабжения существующих энергоблоков станции, а также улучшить экологические характеристики электростанции благодаря отказу от использования мазута в качестве резервного топлива.
В результате модернизации энергетических мощностей валовый региональный продукт региона увеличится на 10%. Ожидается, что в консолидированный бюджет Костромской области поступит дополнительно 7 млрд налоговых платежей.
*Костромская ГРЭС является одной из крупнейших в России, занимает третье место в стране по объемам установленной мощности и первое место в энергосистеме Центрального федерального округа.
Костромская область, Центральный федеральный округ
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