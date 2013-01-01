В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя



В Крыму торжественно запустили трубопровод, соединяющий Тайганское и Симферопольское водохранилища. Общая протяженность 15 трубопроводных линий, проложенных между двумя водохранилищами, превысила 900 км. По просьбе местных властей к работам были привлечены около 600 военнослужащих и 200 единиц инженерной техники. Магистральный трубопровод был проложен в течение месяца.

Основная сложность работы заключалась в непростом рельефе местности, из-за чего пришлось установить 45 перекачивающих станций. Для подачи воды используются передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими насосными установками.

В начале нынешнего года, который стал для полуострова одним из самых засушливых за 150 лет, в Крыму обмелели многие водохранилища. Особенно напряженная ситуация сложилась в Симферополе, где даже после реконструкции двух водозаборов потребности населения в воде обеспечивались лишь на треть. С запуском построенного трубопровода ситуация дефицитом в воды в столице Крыма нормализовалась.

*До присоединения Крыма к России около 85 % потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который Украина перекрыла.

Республика Крым, Южный федеральный округ