В Татарстане торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ



В городе Зеленодольске Республики Татарстан состоялась церемония спуска на воду первого в России пассажирского прогулочного судна «Чайка-СПГ», работающего на сжиженном природном газе (СПГ). Теплоход построен Зеленодольским заводом имени А.М. Горького в рамках реализации пилотного проекта по созданию речных судов на СПГ совместно с ПАО «Газпром». Это первый в России опыт строительства судна на дешевом экологичном топливе с использованием отечественных комплектующих.

Теплоход «Чайка-СПГ» пассажировместимостью до 176 человек был заложен в феврале 2020 года. Его длина составляет 58,8 метра, ширина – 10,8 метра. Проект выполнен АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро».

Судно оборудовано современными системами кондиционирования и отопления, снабжено системой «Аудиогид» на пяти языках. «Чайка-СПГ» имеет панорамный обзор и возможность курсировать под низкими мостами, например, Кировским мостом города Казани.

Для использования сжиженного природного газа в качестве топлива на теплоходе установлены две криогенные емкости объемом по 6,7 кубометров каждая. Поставку СПГ для заправки судна обеспечит компания «Газпром газомоторное топливо».

Для этого будет использован криогенный передвижной автогазозаправщик, рассчитанный на перевозку 16 тонн топлива. Для размещения заправщика на территории Зеленодольского завода им. А.М. Горького определена площадка и обеспечены все необходимые технические условия.

Целесообразность использования природного газа в качестве моторного топлива на речных судах различного назначения определяется его лучшими экологическими характеристиками, меньшей стоимостью и пониженным износом двигателей по сравнению с аналогичными двигателями на традиционных видах топлива.

Переход на природный газ позволит снизить себестоимость перевозок внутренним водным транспортом.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ