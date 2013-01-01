Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
12 АВГ, 20:39 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

12 АВГ, 20:39 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+

На Курилах открыли новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод по программе инвестквот

Авг 12
Москва Центральный федеральный округ
На Курилах открыли новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод по программе инвестквот


В городе Северо-Курильске на острове Парамушир (северная группа Большой гряды Курильских островов, Сахалинская область) ввели в эксплуатацию новый рыбоперерабатывающий завод компании «Алаид». Производственные мощности завода созданы по программе инвестиционных квот на белорыбицу.

Предприятие укомплектовано высокоэффективным оборудованием: технологические линии оснащены самыми современными агрегатами, что позволит выпускать продукцию высокого качества и глубокой переработки. Производственные мощности завода позволяют перерабатывать 150 тонн сырья в сутки.

При создании предприятия изначально заложена возможность увеличения производственной мощности и расширения ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью.

Завод ориентирован на производство свежемороженой рыбопродукции (филе, печень и икра трески, разделанные палтус, пикша, макрурус и др. белая рыба) и субпродуктов - рыбной муки и жира. Высокотехнологичная рыбомучная установка способна перерабатывать до 60 тонн сырья в сутки.

Открытие предприятия, строительство которого велось с 2018 года, стало значимым событием для города, где рыбная отрасль является основой экономики и обеспечивает около 70% рабочих мест.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
12 Авг:
12 Авг:
12 Авг:
Центральный федеральный округ:
12 Авг:
11 Авг:
11 Авг:
РОССИЯ:
11 Авг:
11 Авг:
11 Авг:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Россию «обескровили» на 35 млрд долларов. Частные лица вывозят капиталы

Россию «обескровили» на 35 млрд долларов. Частные лица вывозят капиталы
Экономика 1

Россия рухнула. Росстат сообщил о самых больших потерях за 11 лет

Россия рухнула. Росстат сообщил о самых больших потерях за 11 лет
Экономика

Лукашенко отдал приказ стрелять. МВД Белоруссии признало стрельбу по людям

Лукашенко отдал приказ стрелять. МВД Белоруссии признало стрельбу по людям
Политика 2

Россия пережила катастрофу. Коронавирус обошелся в 1,6 трлн рублей

Россия пережила катастрофу. Коронавирус обошелся в 1,6 трлн рублей
Экономика 1

Новости бизнеса

Ученые выяснили, что количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны

Ученые выяснили, что количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны

Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли

Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли

Узнай, страна!

В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил

В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил

На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур

На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур

Узнай, страна!

14:13 В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:50 На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур
13:09 Ученые выяснили, что количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны Ученые выяснили, что количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны
13:07 На Курилах открыли новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод по программе инвестквот На Курилах открыли новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод по программе инвестквот
11:48 Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли
11 АВГ, 14:48 В Геленджике началось строительство нового терминала аэровокзального комплекса В Геленджике началось строительство нового терминала аэровокзального комплекса
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11 АВГ, 14:21 В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя
11 АВГ, 13:39 В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд
11 АВГ, 13:01 В России сократилось количество малых и средних предприятий В России сократилось количество малых и средних предприятий
11 АВГ, 11:52 Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter