На Курилах открыли новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод по программе инвестквот



В городе Северо-Курильске на острове Парамушир (северная группа Большой гряды Курильских островов, Сахалинская область) ввели в эксплуатацию новый рыбоперерабатывающий завод компании «Алаид». Производственные мощности завода созданы по программе инвестиционных квот на белорыбицу.

Предприятие укомплектовано высокоэффективным оборудованием: технологические линии оснащены самыми современными агрегатами, что позволит выпускать продукцию высокого качества и глубокой переработки. Производственные мощности завода позволяют перерабатывать 150 тонн сырья в сутки.

При создании предприятия изначально заложена возможность увеличения производственной мощности и расширения ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью.

Завод ориентирован на производство свежемороженой рыбопродукции (филе, печень и икра трески, разделанные палтус, пикша, макрурус и др. белая рыба) и субпродуктов - рыбной муки и жира. Высокотехнологичная рыбомучная установка способна перерабатывать до 60 тонн сырья в сутки.

Открытие предприятия, строительство которого велось с 2018 года, стало значимым событием для города, где рыбная отрасль является основой экономики и обеспечивает около 70% рабочих мест.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ