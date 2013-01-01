На Курилах открыли новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод по программе инвестквот
В городе Северо-Курильске на острове Парамушир (северная группа Большой гряды Курильских островов, Сахалинская область) ввели в эксплуатацию новый рыбоперерабатывающий завод компании «Алаид». Производственные мощности завода созданы по программе инвестиционных квот на белорыбицу.
При создании предприятия изначально заложена возможность увеличения производственной мощности и расширения ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью.
Завод ориентирован на производство свежемороженой рыбопродукции (филе, печень и икра трески, разделанные палтус, пикша, макрурус и др. белая рыба) и субпродуктов - рыбной муки и жира. Высокотехнологичная рыбомучная установка способна перерабатывать до 60 тонн сырья в сутки.
Открытие предприятия, строительство которого велось с 2018 года, стало значимым событием для города, где рыбная отрасль является основой экономики и обеспечивает около 70% рабочих мест.
Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ
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