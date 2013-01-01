В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил



В Ленинградской области на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (НССЗ) спущено на воду второе грузопассажирское судно проекта PV22 «Павел Леонов» с арктической категорией ARC4 для работы на социально значимом маршруте между островами Сахалин и Курилами. Судну присвоено имя Павла Леонова, который успешно руководил Сахалинской областью с 1960 по 1978 годы.

Судно длиной 75 метров и шириной 16 метров предназначено для одновременной перевозки 146 пассажиров, 24 контейнеров (в том числе 8 рефрижераторных) и 6 легковых автомобилей. На борту установлен грузовой кран с возможностью выполнять грузовые операции на необорудованном берегу.

Суда проекта PV22 имеют улучшенную ледопроходимость (концепт выполнен на базе арктического спасателя проекта MPSV07), усовершенствованные маневренные качества по сравнению с существующими судами.

Объем трюма заметно вырос — до 895 куб. метров (против 208-215 куб. метров на существующих судах). Для самостоятельной выгрузки суда нового проекта оснащены краном грузоподъемностью 30,5 тонн (против 2,5-3,5 тонн на судах предыдущего поколения).

Резервирование движения обеспечено за счет двух главных двигателей, каждый из которых работает на свой винт. Созданы особые условия для людей с ограниченными возможностями, включая специальную каюту.

Ленинградская область Северо-Западный федеральный округ