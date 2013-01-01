В Геленджике началось строительство нового терминала аэровокзального комплекса
В Геленджике в районе Тонкого мыса (Краснодарский край) приступили ко второму этапу строительства нового терминала аэропорта. Сейчас на строительной площадке задействовано около 300 человек и 30 единиц техники. В проект уже инвестировано порядка 5 млрд рублей. После введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью более 16,7 тыс. кв. метров аэропорт сможет обслуживать свыше 1 млн пассажиров в год.
Архитектурное решение терминала предполагает кровлю из структурного покрытия весом 1 тыс. тонн, которая «парит» всего лишь на 9 внутренних и 4 внешних колоннах, окруженных прозрачным фасадом. При этом каждая из колонн рассчитана на 8-балльное землетрясение.
В аэропорту появится больше стоек регистрации и выходов на посадку, будет предусмотрена удобная логистика внутри здания и на привокзальной площади, появятся комфортные зоны ожидания.
Краснодарский край, Южный федеральный округ
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