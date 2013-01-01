В Геленджике началось строительство нового терминала аэровокзального комплекса



В Геленджике в районе Тонкого мыса (Краснодарский край) приступили ко второму этапу строительства нового терминала аэропорта. Сейчас на строительной площадке задействовано около 300 человек и 30 единиц техники. В проект уже инвестировано порядка 5 млрд рублей. После введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью более 16,7 тыс. кв. метров аэропорт сможет обслуживать свыше 1 млн пассажиров в год.

Первый этап строительства завершен: установлены несущие колонны здания, смонтировано более 50 тонн металлоконструкций. Установленные несущие колонны высотой до 19,5 метров обладают повышенной сейсмоустойчивостью. Всего на различных этапах планируется смонтировать около 1,5 тыс. тонн таких металлоконструкций.

Архитектурное решение терминала предполагает кровлю из структурного покрытия весом 1 тыс. тонн, которая «парит» всего лишь на 9 внутренних и 4 внешних колоннах, окруженных прозрачным фасадом. При этом каждая из колонн рассчитана на 8-балльное землетрясение.

В аэропорту появится больше стоек регистрации и выходов на посадку, будет предусмотрена удобная логистика внутри здания и на привокзальной площади, появятся комфортные зоны ожидания.

Краснодарский край, Южный федеральный округ