В Рязанской области начали строительство нового высокотехнологичного элеватора за 2,2 млрд рублей



В Ряжском районе Рязанской области прошла торжественная церемония символической закладки первого камня в фундамент нового современного элеватора, который построит Группа компаний «Агропромкомплектация». Реализация инвестиционного проекта стоимостью более 2,2 млрд рублей позволит создать около 100 новых рабочих мест для местных жителей.

Возведение современного высокомеханизированного зернохранилища производственной мощностью 150 тыс. тонн единовременного хранения зерна идет параллельно с активным участием инвестора в работе по возвращению в оборот неиспользуемой пашни.

Элеватор, оснащенный передовым оборудованием, будет осуществлять приемку зерна с входным контролем качества поступающего сырья в аттестованной лаборатории, подработку, хранение и отгрузку продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

Ожидается, что новый высокотехнологичный элеватор удастся построить и ввести в эксплуатацию в минимальные сроки. Уже в июне 2021 года новый элеватор в Ряжском районе примет первое зерно.

Рязанская область, Центральный федеральный округ