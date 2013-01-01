ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошедшей неделе в регионах России завершены крупные инвестиционные проекты, благодаря которым созданы тысячи новых рабочих мест. Продолжали внедряться инновационные технологии.

Полностью достроен и отправлен на ледовые испытания самый большой и мощный в мире первый отечественный ледокол нового поколения «Арктика».

На главных военных маневрах года «Кавказ-2020» представлены новейшие технические средства, не имеющие аналогов в мире.

Кроме того, в Вологодской области внедрили инновационную технологию замены топлива на металлургическом комбинате, а в Свердловской области впервые в России начали выпускать особые трубы для холодильников без фреона. В Ямало-Ненецком автономном округе нефтяники успешно испытали тяжелый беспилотный вертолет «Тайбер».

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»