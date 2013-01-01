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ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику?

Сен 25
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику?


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошедшей неделе в регионах России завершены крупные инвестиционные проекты, благодаря которым созданы тысячи новых рабочих мест. Продолжали внедряться инновационные технологии.

Полностью достроен и отправлен на ледовые испытания самый большой и мощный в мире первый отечественный ледокол нового поколения «Арктика».

На главных военных маневрах года «Кавказ-2020» представлены новейшие технические средства, не имеющие аналогов в мире.

  1. Из Петербурга отправлен на ледовые испытания самый мощный в мире новый атомный ледокол «Арктика»

  2. В Астраханской области на учениях ВС РФ испытали систему разминирования, не имеющую аналогов в мире

  3. В Омской области открыли новую автодорогу в обход участка, проходившего через Казахстан

  4. В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест

  5. На Ямале начали добывать газ в акватории залива арктического моря

  6. В Ленинградской области заложили новый мощный траулер с рыбоперерабатывающей фабрикой на борту

  7. В Новосибирске начали строить новый аэровокзальный комплекс к Молодёжному чемпионату мира по хоккею

  8. В Якутии построили мощную подстанцию и ЛЭП для энергоснабжения газопровода «Сила Сибири»

  9. В Карачаево-Черкесии начали масштабную модернизацию завода «Кавказ-Мясо» для возрождения овцеводства

  10. В Ярославской области дан старт серийному производству самого мощного российского снегохода

Кроме того, в Вологодской области внедрили инновационную технологию замены топлива на металлургическом комбинате, а в Свердловской области впервые в России начали выпускать особые трубы для холодильников без фреона. В Ямало-Ненецком автономном округе нефтяники успешно испытали тяжелый беспилотный вертолет «Тайбер».

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»

 



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17:41 1 0
Николай:

Зер гут!

 
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