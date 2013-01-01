ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Полностью достроен и отправлен на ледовые испытания самый большой и мощный в мире первый отечественный ледокол нового поколения «Арктика».
На главных военных маневрах года «Кавказ-2020» представлены новейшие технические средства, не имеющие аналогов в мире.
- Из Петербурга отправлен на ледовые испытания самый мощный в мире новый атомный ледокол «Арктика»
- В Астраханской области на учениях ВС РФ испытали систему разминирования, не имеющую аналогов в мире
- В Омской области открыли новую автодорогу в обход участка, проходившего через Казахстан
- В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест
- На Ямале начали добывать газ в акватории залива арктического моря
- В Ленинградской области заложили новый мощный траулер с рыбоперерабатывающей фабрикой на борту
- В Новосибирске начали строить новый аэровокзальный комплекс к Молодёжному чемпионату мира по хоккею
- В Якутии построили мощную подстанцию и ЛЭП для энергоснабжения газопровода «Сила Сибири»
- В Карачаево-Черкесии начали масштабную модернизацию завода «Кавказ-Мясо» для возрождения овцеводства
- В Ярославской области дан старт серийному производству самого мощного российского снегохода
Кроме того, в Вологодской области внедрили инновационную технологию замены топлива на металлургическом комбинате, а в Свердловской области впервые в России начали выпускать особые трубы для холодильников без фреона. В Ямало-Ненецком автономном округе нефтяники успешно испытали тяжелый беспилотный вертолет «Тайбер».
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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