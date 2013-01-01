В Карачаево-Черкесии начали масштабную модернизацию завода «Кавказ-Мясо» для возрождения овцеводства



Карачаево-Черкесия станет одним из лидеров в России по производству баранины. Масштабная реконструкция мясоперерабатывающего предприятия «Кавказ-Мясо» позволит заводу стать передовым овцеводческим предприятием страны, включающим в себя все этапы производства баранины: от выращивания и откорма – до упаковочных линий и консервирования продукции. В кратчайшие сроки – к маю 2021 года – здесь планируют создать до 500 рабочих мест. Общий объем инвестиций ГК «Дамате» в проект составит 2,7 млрд рублей.

Общая площадь участка, занимаемого мясокомбинатом, – 12 гектаров. Основные производственные объекты расположены на площади 17 тыс. кв. метров.

После ввода нового современного и высокотехнологичного производства компания планирует производить 42 тонны продукции в сутки или 12,6 тыс. тонн в убойном весе в год.

На предприятии смонтируют убойную линию с высокой степенью автоматизации мощностью 300 голов в час, на каждом этапе производства будет создана современная система контроля качества продукции.

Для соблюдения санитарных норм проведут зонирование производства, установят современные локальные очистные системы, организуют переработку производственных отходов предприятия.

Кроме того, инвестпроект предполагает еще и создание сервисной компании с собственной лабораторной и ветеринарной базой. Имея доступ к самым современным технологиям, сервисный центр будет заниматься селекционным улучшением генофонда овец, обеспечением мясокомбината качественным сырьем, а также проводить обучение персонала.

На модернизированном заводе будут производиться натуральные полуфабрикаты из свежей баранины, а также консервы в стеклянной и металлической таре. Продукция будет сертифицироваться по стандартам «халяль» и «кошер».

Карачаево-Черкесия, Северо-Кавказский федеральный округ