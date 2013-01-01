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В Вологодской области внедрили инновационную технологию замены топлива на металлургическом комбинате

Сен 24
Москва Центральный федеральный округ
В Вологодской области внедрили инновационную технологию замены топлива на металлургическом комбинате


Около 30 млн долларов составил сквозной экономический эффект от использования инновационного продукта углесодержащего (ИПУС). С декабря 2018 г. он применяется в качестве топлива доменных печей на площадке Череповецкого металлургического комбината (входит в ГК «Северсталь») в Вологодской области. Сейчас компания запатентовала технологию производства, которая позволяет использовать малоценные марки углей воркутинских месторождений, ранее считавшиеся лишь условно пригодными к коксованию.

Продукт разработали и внедрили специалисты центра технологического развития коксоаглодоменного производства Череповецкого металлургического комбината совместно с коксовым цехом № 1.

В настоящее время на использование твердого заменителя кокса практически полностью переведены две доменных печи.

Внедрение инноваций в первом переделе технологической цепочки стало одним из шагов в снижении себестоимости производства жидкой стали и обеспечении сырьевой безопасности компании.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ



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