В Свердловской области впервые в России начали выпускать особые трубы для холодильников без фреона
Новая продукция уральских металлургов — высокопрочный сплав на основе меди с добавлением железа — позволяет отказаться, например, от использования в холодильных системах токсичного и экологически вредного фреона и перейти на природные хладагенты. Ревдинский завод по обработке цветных металлов (Свердловская область) впервые в России начал производить трубы из высокопрочного сплава CW107C, которые ранее поставлялись из-за границы. Первые опытные партии прошли контрольные испытания и готовы к поставкам.
Новый материал, в частности, будет применяться в холодильных системах, т.к. трубы, изготовленные из него, способны выдерживать давление до 120 бар. Оборудование, изготовленное с использованием этих труб, более экономичное в эксплуатации.
После отработки технологии высокопрочный сплав составит конкуренцию зарубежным аналогам и станет доступным российскому потребителю.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
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