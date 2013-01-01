В Свердловской области впервые в России начали выпускать особые трубы для холодильников без фреона



Новая продукция уральских металлургов — высокопрочный сплав на основе меди с добавлением железа — позволяет отказаться, например, от использования в холодильных системах токсичного и экологически вредного фреона и перейти на природные хладагенты. Ревдинский завод по обработке цветных металлов (Свердловская область) впервые в России начал производить трубы из высокопрочного сплава CW107C, которые ранее поставлялись из-за границы. Первые опытные партии прошли контрольные испытания и готовы к поставкам.

На сегодняшний день завод выпустил шесть партий труб диаметром от 12,7 до 41,27 мм. Эта продукция — новая как для ревдинского завода, так и других российских предприятий цветной металлургии.

Новый материал, в частности, будет применяться в холодильных системах, т.к. трубы, изготовленные из него, способны выдерживать давление до 120 бар. Оборудование, изготовленное с использованием этих труб, более экономичное в эксплуатации.

После отработки технологии высокопрочный сплав составит конкуренцию зарубежным аналогам и станет доступным российскому потребителю.

Свердловская область, Уральский федеральный округ