В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест



Почти полторы тысячи жителей Подмосковья получат работу в новых высокотехнологичных логистических центрах. Один из них общей площадью 67 тыс. кв. метров открыли в Пушкинском городском округе. Это первый собственный логоцентр сети гипермаркетов «Глобус» в России. Объём инвестиций составил 6,5 млрд рублей, создано 900 рабочих мест. Второй оптово-распределительного центр в Подмосковье площадью 45 тыс. кв. метров запустила компания «Мираторг», вложив 8,5 млрд рублей. Здесь трудоустроят 500 человек.

Здание логистического центра «Глобуса» построено по экологическому стандарту BREEAM и оснащено современными системами энергоэффективности. Здесь также организован раздельный сбор отходов. Отсюда товары ежедневно будут доставлять в магазины во все регионы присутствия торговой сети.

ОРЦ «Мираторга» будет закупать все виды сырья — молоко, мясо, рыбу, крупы, овощи, фрукты, — и предоставлять услуги по хранению, доработке, глубокой переработке и доставке готовой продукции.

«Мираторг» планирует сотрудничать с поставщиками — от фермеров до крупных агрохолдингов — из регионов Центральной России. Складские мощности для хранения всех видов продукции в различных температурных режимах обеспечат стабильность поставок.

Ожидается, что новое предприятие станет центром компетенций в сфере инновационного производства продуктов здорового питания.

Московская область, Центральный федеральный округ