В ЯНАО нефтяники успешно испытали тяжелый беспилотный вертолет «Тайбер»



Теперь в Арктике вертолеты будут летать без пилотов, а грузовики – ездить без водителей. На Гыданском полуострове (ЯНАО) на Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении специалисты ПАО «Газпром нефть» провели тест-драйв беспилотного воздушного комплекса «Тайбер». В этом году на территории Ямала и Югры уже прошло тестирование беспилотных автомобилей «Газель» и «КамАЗ».

Вертолет-беспилотник предназначен для доставки тяжелых и негабаритных грузов в условиях Арктики. Когда наземный транспорт недоступен, «Тайбер» будет незаменим для работы на месторождениях.

В ходе тест-драйва воздушный робот, управляемый с логистической базы компании в поселке Тазовский, успешно преодолел маршрут протяженностью 130 км и доставил на месторождение 150 кг груза.

Второй этап испытаний на Ямале запланирован на декабрь 2020 года. В условиях арктической зимы разработчики воздушного комплекса и нефтяники намерены проверить, насколько хорошо летающий робот переносит экстремальный холод и сильные порывы ветра.

По результатам испытаний «Газпром нефть» намерена ускорить процесс внедрения беспилотных решений в свои логистические процессы и продолжить участие в формировании нормативно-правовой базы, регулирующей применение беспилотных транспортных средств на российских нефтепромыслах.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ